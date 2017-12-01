Microsoft интегрирует Headspace в приложение Viva Insights в Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:53
- Просмотров: 61
Позже в этом месяце Microsoft добавит новые функции личного благополучия в приложение Viva Insights в Microsoft Teams. Microsoft заключила партнерское соглашение с Headspace для создания этих новых функций личного благополучия.
О новых функциях вы можете прочитать ниже.
• Позже в этом месяце Microsoft добавит в приложение Viva Insights набор управляемых медитаций и упражнений на внимательность из Headspace, чтобы помочь пользователям расслабиться перед большой презентацией или отключиться от работы вечером;
• Позже в этом году Microsoft анонсирует новый режим фокусировки в приложении Viva Insights. Это будет включать фокусирующую музыку из Headspace и реализовывать таймеры, которые помогут вам добиваться прогресса в важных задачах через регулярные промежутки времени, с запланированными перерывами между ними;
• Позже в этом году Viva Insights предложит возможность настройки тихого режима для отключения мобильных уведомлений от Outlook и Teams в нерабочее время, а также предоставит персонализированную информацию о том, насколько хорошо вы отключаетесь от работы. Вы также сможете установить тихий режим непосредственно из Teams и Outlook Mobile;
• Кроме того, ИТ-администраторы могут создавать политики на уровне организаций для отключения уведомлений в нерабочее время;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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