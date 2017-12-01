Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft интегрирует Headspace в приложение Viva Insights в Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:53
  • Просмотров: 61

Позже в этом месяце Microsoft добавит новые функции личного благополучия в приложение Viva Insights в Microsoft Teams. Microsoft заключила партнерское соглашение с Headspace для создания этих новых функций личного благополучия.

О новых функциях вы можете прочитать ниже.

• Позже в этом месяце Microsoft добавит в приложение Viva Insights набор управляемых медитаций и упражнений на внимательность из Headspace, чтобы помочь пользователям расслабиться перед большой презентацией или отключиться от работы вечером;
• Позже в этом году Microsoft анонсирует новый режим фокусировки в приложении Viva Insights. Это будет включать фокусирующую музыку из Headspace и реализовывать таймеры, которые помогут вам добиваться прогресса в важных задачах через регулярные промежутки времени, с запланированными перерывами между ними;
• Позже в этом году Viva Insights предложит возможность настройки тихого режима для отключения мобильных уведомлений от Outlook и Teams в нерабочее время, а также предоставит персонализированную информацию о том, насколько хорошо вы отключаетесь от работы. Вы также сможете установить тихий режим непосредственно из Teams и Outlook Mobile;
• Кроме того, ИТ-администраторы могут создавать политики на уровне организаций для отключения уведомлений в нерабочее время;



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Приложение Viva Learning теперь доступно в виде публичной предварительной версии в Microsoft Teams

Приложение Viva Learning теперь доступно в виде публичной предварительной версии в Microsoft Teams

Outlook и Teams получают новые функции для защиты психического здоровья пользователей

Outlook и Teams получают новые функции для защиты психического здоровья пользователей

Microsoft анонсировала новые функции для бизнес-приложений Dynamics 365

Microsoft анонсировала новые функции для бизнес-приложений Dynamics 365

LinkedIn выпустила Talent Insights

LinkedIn выпустила Talent Insights

Инсайдеры Office 2016 получили обновление

Инсайдеры Office 2016 получили обновление




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 21
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Yandex Google
+6  
Новостей: 13434
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10062