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Visual Studio 2022 Preview 1 доступна для загрузки

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:28
  • Просмотров: 38

Сегодня Microsoft анонсировала Visual Studio 2022 Preview 1. Впервые Visual Studio будет 64-битной, что означает, что ваша среда разработки больше не будет ограничена 4 ГБ памяти. Эта поддержка памяти позволит вам отлаживать даже самые большие и сложные решения. Microsoft также вносит следующие изменения пользовательского интерфейса в VS 2022:

• Обновлены иконки для лучшей четкости, разборчивости и контрастности;
• Cascadia Code, новый шрифт фиксированной ширины для лучшей читаемости и поддержки лигатуры;
• Обновлены и улучшены темы продукта;
• Интеграция с Accessibility Insights позволяет выявлять проблемы доступности на ранней стадии — до того, как они дойдут до конечных пользователей;



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
/mspoweruser.com
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