24 июня Microsoft проведет мероприятие для разработчиков Windows
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:48
- Просмотров: 32
В начале этого месяца Microsoft объявила, что представит следующее поколение Windows на онлайн-мероприятии 24 июня. В этом мероприятии примут участие Сатья Наделла и Панос Панай.
Сегодня Microsoft объявила, что 24 июня она также проведет онлайн-мероприятие, посвященное разработке приложений для Windows.
Анонс мероприятия выглядит следующим образом:
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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