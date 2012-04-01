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24 июня Microsoft проведет мероприятие для разработчиков Windows

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:48
  • Просмотров: 32

В начале этого месяца Microsoft объявила, что представит следующее поколение Windows на онлайн-мероприятии 24 июня. В этом мероприятии примут участие Сатья Наделла и Панос Панай.

Сегодня Microsoft объявила, что 24 июня она также проведет онлайн-мероприятие, посвященное разработке приложений для Windows.

Анонс мероприятия выглядит следующим образом:



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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