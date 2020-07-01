Microsoft Teams добавляет встроенный перевод сообщений чата на Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:28
- Просмотров: 0
Microsoft развернула поддержку перевода чата в Teams на iOS в июле прошлого года. Теперь эта функция появилась в Teams на Android.
В сообщении, опубликованном на странице Microsoft Teams UserVoice, компания подтвердила, что встроенный перевод сообщений чата теперь доступен на Android. Эта функция позволяет переводить сообщения чата на предпочитаемый вами язык. Microsoft также пообещала в конце прошлого года, что версия Teams для Android будет получать перевод по запросу в чатах.
Эта возможность позволяет коллегам общаться и понимать друг друга, даже если они говорят на разных языках, путем перевода разговоров в чате. Она включена по умолчанию и на данный момент поддерживает 72 языка.
Чтобы начать, вы можете просто нажать и удерживать сообщение, которое хотите перевести, а затем нажать «Перевести». Конечно, сначала вам придется выбрать предпочтительный язык перевода. Вы можете сделать это, перейдя на страницу настроек, а затем открыв опцию «Перевод», в которой вы можете выбрать нужный язык. У вас также будет возможность вернуться к исходному языку, если это необходимо.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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