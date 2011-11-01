OneDrive получает новые возможности редактирования фотографий в Интернете и на Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:31
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Сегодня Microsoft объявила о некоторых важных обновлениях для своей облачной службы хранения OneDrive, которые помогут улучшить возможности редактирования фотографий как для веб-пользователей, так и для мобильных пользователей. Эти новые возможности редактирования фотографий теперь доступны в Интернете и на Android, хотя кажется, что эти функции развертываются постепенно.
Первая новая функция, которую компания выделила сегодня, — это возможность обрезки фотографии прямо в OneDrive, чтобы делиться ими в социальных сетях. «Теперь вы можете легко обрезать изображения до стандартных размеров для своих приложений в социальных сетях с помощью наших встроенных предустановок, или вы можете выбрать произвольную форму и обрезать изображение именно так, как вы хотите. Эти предустановленные соотношения идеально подходят для случаев, когда вы хотите поделиться изображением в своих социальных историях, создать новое изображение профиля или даже баннер», - заявила сегодня команда Microsft 365.
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Благодаря этому обновлению пользователи OneDrive теперь могут воспользоваться функцией постепенного поворота на градус, чтобы изменить положение своих слегка наклоненных изображений. Также новинкой является возможность регулировки света и цвета на фотографиях в OneDrive. Приложение теперь поддерживает различные параметры настройки света и цвета, такие как контрастность, экспозиция, светлые участки, яркость, насыщенность цвета и тени. Microsoft отметила, что пользователи iOS смогут обрезать, вращать и настраивать свет и цвет на своих фотографиях позже в этом году.
Нажмите на изображение для демонстрации
Кроме того, приложение OneDrive для Android получает новый параметр, который позволит пользователям легко упорядочивать свои фотографии по дате и источнику. Microsoft сообщает, что развертывание этого обновления ожидается в течение следующих двух месяцев.
Наконец, Microsoft запускает возможность быстрого поиска давно сделанных фотографий в приложении с помощью новой опции фильтра. Пользователи смогут увидеть эту опцию в области фотографий веб-приложения, а также она доступна в правом верхнем углу вкладки «Фотографии» на устройствах Android.
Имейте в виду, что вышеупомянутые функции редактирования фотографий в настоящее время доступны только для личных учетных записей OneDrive. Однако компания также планирует распространить эти возможности на рабочие и учебные учетные записи позже этим летом.
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