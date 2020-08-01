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Microsoft Teams позволит пользователям автоматически записывать все собрания в июле

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:14
  • Просмотров: 68

В прошлом месяце Microsoft объявила, что работает над опцией автоматической записи для Teams. Сегодня компания объявила через Центр администрирования Microsoft 365, что это обновление станет общедоступным в июле.

Параметр записи собрания уже некоторое время доступен в Teams, но новая возможность позволит пользователям автоматически записывать все свои собрания, выбрав параметр «Записывать автоматически» на странице параметров собрания. Microsoft отметила, что организаторы собраний смогут включить эту опцию для одного собраний или серии собраний. Функция автоматической записи будет доступна в настольной версии Teams, на мобильных устройствах (Android и iOS), а также в веб-клиентах.

Автоматическая запись должна быть удобным инструментом для людей, которые часто забывают нажать кнопку записи на важных собраниях Teams. Это поможет сотрудникам, работающим в удаленных и гибридных средах, гарантировать, что никто не останется вне важных разговоров или брифингов.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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