Microsoft скоро упростит просмотр того, с кем вы делитесь файлами в OneDrive
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 13:20
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Microsoft скоро развернет улучшение диалогового окна «Поделиться» для приложения OneDrive для Windows и в Интернете.
Эта функция позволит вам легче увидеть, с кем вы делитесь файлами.
В нижней части диалогового окна «Поделиться» находится список людей «Поделиться с», чтобы вы могли быстро увидеть всех, кому вы предоставили доступ к файлу. Это изменение должно упростить определение того, у кого есть доступ и сколько людей имеют доступ к вашим файлам. Щелкнув список «Поделиться с», вы перейдете к представлению «Управление доступом». При отправке файла через диалоговое окно «Поделиться» также должно появиться визуальное подтверждение того, кому вы его только что отправили.
Пользователи, которые имеют необходимые разрешения и взаимодействуют с элементом управления общим доступом OneDrive/SharePoint, легко смогут перейти в раздел «Управление доступом», щелкнув список «Поделиться с» для большего контроля и детализации.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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Илья
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