Теперь вы можете делиться звуком устройства на iOS и Android во время демонстрации экрана Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:27
- Просмотров: 161
Microsoft развертывает возможность совместного использования звука устройства при демонстрации экрана во время звонка Microsoft Teams на iOS и Android.
Обновление позволит участникам собрания слышать звук устройства во время собрания, в то время как докладчик будет делиться аудиоконтентом (например, видео, музыкой, приложениями со звуком). После его развертывания пользователи увидят дополнительную опцию для включения звука устройства рядом с существующей опцией «Поделиться экраном».
По умолчанию эта функция отключена, и пользователи могут как включать, так и отключать ее.
Она поддерживается на iPhone и iPad под управлением iOS 13 или новее, а также на телефонах и планшетах под управлением Android 10 или новее.
Сейчас она развертывается для пользователей Teams Mobile, и ожидается, что развертывание будет завершено к концу июня.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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