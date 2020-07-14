Расширение Microsoft Outlook доступно в качестве предварительной версии для Edge
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 13:56
- Просмотров: 184
Outlook уже доступен на нескольких платформах, включая Интернет, iOS и Android. Но теперь Microsoft сделала новое расширение Outlook для Edge доступным для широкой публики, хотя и с тегом «Preview». Расширение называется Microsoft Outlook, но в списке магазина можно увидеть тег «Preview».
Расширение, которое можно загрузить здесь, позволяет вам использовать Outlook непосредственно на любой вкладке браузера, не открывая новое окно. После того, как вы загрузите его, иконка Outlook будет отображаться в адресной строке, и когда вы войдете в систему, вы сможете, среди прочего, просматривать свои электронные письма, календарь, контакты и задачи. Функции, упомянутые в описании, следующие:
• Доступ к рабочим или личным учетным записям;
• Чтение, отправка и управление электронной почтой, а также получение уведомлений о новых электронных письмах;
• Создание событий, просмотр предстоящих событий и присоединение к онлайн-собраниям;
• Создание, отслеживание и управление задачами;
• Управление контактами;
Важно отметить, что расширение можно загрузить только в Microsoft Edge и оно несовместимо с другими браузерами, такими как Google Chrome.
В списке магазина указано, что последний раз расширение обновлялось 14 июня 2021 года, поэтому в настоящее время неясно, было ли оно сделано общедоступным сейчас или это было обнаружено только сейчас. Учитывая отсутствие официального объявления от Microsoft, а также тот факт, что оно не появляется в результатах поиска, любая точка зрения столь же вероятна. Хотя некоторые пользователи сообщили, что они уже начали видеть рекламу расширения в своих клиентах Outlook.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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