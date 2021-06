Приложение Continue on PC для iPhone и iPad будет закрыто в следующем месяце

Спасибо за воспоминания! Continue on PC больше не будет. С 27 июля 2021 года Continue on PC больше не будет поддерживаться. Мы благодарим вас за то, что вы позволили нам стать частью вашего опыта обмена ссылками.

Компания Microsoft обновила приложение Continue on PC для iOS до версии 1.9.5. Это обновление не включает никаких новых функций или исправлений, но вместо этого добавляет сообщение при запуске о том, что приложение будет закрыто 27 июля.«С 27 июля 2021 года приложение Continue on PC больше не будет поддерживаться. Чтобы продолжить совместное использование веб-страниц между вашими устройствами, установите Edge».Примечания к релизу также содержат аналогичное сообщение:Приложение Continue on PC добавляет устройствам iPhone и iPad дополнительную функциональность, которая позволяет им отправлять контент на подключенный ПК с Windows 10, который затем автоматически открывается в браузере Microsoft Edge. Это действительно полезная функция, но она стала немного избыточной, поскольку приложение Microsoft Edge для iOS теперь включает функцию «Продолжить на ПК» в качестве встроенной функции, плюс пользователи теперь могут синхронизировать историю просмотра между iOS и Windows, войдя в Edge под одной и той же учетной записью.Узнать другие подробности можно здесь