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Microsoft откладывает функцию присоединения к собраниям Teams с помощью цифрового кода

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 15:48
  • Просмотров: 148

В апреле Microsoft объявила, что в мае начнет развертывать опцию присоединения к собраниям Teams с помощью цифрового кода. Согласно новому отчету Petri, компания откладывает релиз этой функции на неопределенный срок, и этим летом она не появится.

Microsoft опубликовала обновление в Центре администрирования Microsoft 365 в начале этого месяца, чтобы указать, что на данный момент команда больше не продвигается с релизом, и в будущем она сообщит о новой временной шкале. «В настоящее время мы не будем продвигаться вперед с развертыванием функции, как описано выше. Мы оцениваем изменения на основе отзывов и объявим о нашем новом плане через Центр сообщений, когда будем готовы приступить», - пояснили в компании.

Нет никаких дополнительных указаний относительно того, когда эта функция будет доступна для пользователей Teams и появится ли она в этом году, как планировалось. На данный момент компания не обновила дорожную карту Microsoft 365, чтобы отразить задержку, и по-прежнему заявляет, что эта функция будет доступна в июне.

Microsoft Teams уже позволяет организаторам делиться ссылкой на собрание с участниками или приглашать их напрямую, но новая функция позволит присоединяться к собранию с помощью ввода идентификатор собрания. Это обновление предоставит участникам дополнительный способ присоединения к виртуальному собранию в сценариях, когда ссылка на собрание недоступна. Эта опция будет доступна для различных версий Microsoft Teams.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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