Что нового в Microsoft 365 в июне
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:53
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Microsoft опубликовала свой обычный обзор всех новых возможностей и улучшений, которые были добавлены в Microsoft 365. В этом месяце компания подробно рассказала об обновлениях Microsoft Teams и других приложений Office, включая Excel, Edge, Outlook и другие.
Microsoft Teams
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Как всегда, мы начнем сначала со всех улучшений, вносимых в Teams. В этом месяце в настольное приложение Microsoft Teams добавлена новая функция, которая позволяет пользователям быстро создавать задачи прямо из любого чата или разговора по каналу. Это означает, что пользователям больше не придется переключать приложения или окна для отслеживания важной информации. В настоящее время этот параметр поддерживается только в настольной версии Teams и в Интернете.
Microsoft Teams также получает возможность выделения нескольких участников виртуального собрания. Благодаря этой функции организаторы или докладчики теперь могут закреплять до семи участников одновременно во время собраний.
Кроме того, Microsoft внесла некоторые улучшения в управление разрешениями камеры участников на собраниях Teams. Это обновление позволяет организаторам настраивать разрешения на включение/отключение микрофонов-камер участников до или во время собрания. Это должно помочь предотвратить визуальные отвлечения.
Microsoft Excel, служба планировщика и другое
Далее идут улучшения пакета приложений Office. В прошлом месяце в Excel в Интернете появилась функция Office Scripts, которая позволяет пользователям автоматизировать свои повторяющиеся задачи. Эта возможность не требует никакого опыта программирования, и теперь она доступна для всех подходящих подписчиков Microsoft 365.
Microsoft также подробно описывает новые возможности Cortana в Outlook, представленные в этом месяце для мобильных пользователей. Outlook для iOS теперь позволяет пользователям составлять электронные письма, планировать собрания и выполнять поиск с помощью голоса. Эти возможности будут доступны пользователям Android позже в этом году.
Microsoft запустила службу планирования собраний для клиентов Microsoft 365. Эта функция помогает сэкономить время, предоставляя возможность использования запросов на естественном языке для планирования собраний. Другие улучшения включают новую целевую веб-страницу для Visio в Интернете и общедоступность Conversation Insights в сообществах Yammer.
Microsoft Edge и другие обновления
Здесь стоит отметить некоторые важные обновления для Microsoft Edge и других приложений Microsoft 365. Новый браузер Edge получил новое расширение Outlook, которое позволяет пользователям быстро получать доступ к своей почте, календарю, контактам и задачам, не переключаясь на другую вкладку или приложение. Расширение скоро появится в Chrome Store.
Кроме того, этим летом Microsoft Outlook получит опыт Organization Explorer. Это должно упростить сотрудникам поиск коллег с аналогичными навыками для совместной работы над групповыми проектами. Приложение Organization Explorer в настоящее время доступно в качестве предварительной версии для всех инсайдеров Office 365.
Некоторые другие функции, добавленные в Microsoft 365, включают несколько новых возможностей Microsoft Bookings. Приложение Bookings теперь предлагает опции кастомизации и брендинга, более строгий административный контроль и улучшенный опыт планирования встреч. Наконец, в Microsoft Seach добавлена поддержка поиска контента и информации в дополнительных местах с помощью соединителей Microsoft Graph, и вы можете узнать больше об этих обновлениях на этой странице поддержки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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