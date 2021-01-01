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Microsoft Teams 2.0 получит значительные улучшения производительности

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:18
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На прошлой неделе Microsoft объявила, что вносит некоторые серьезные внутренние улучшения в существующую архитектуру Teams, чтобы улучшить ее производительность на всех платформах. Сегодня компания подробно описала улучшения производительности, которые будут внесены в новую архитектуру Teams for Consumers.

Как отмечает Маор Давид-Пур, руководитель отдела клиентского успеха в Microsoft, Microsoft в настоящее время работает над Microsoft Teams 2.0, и вскоре обновит текущее настольное приложение с Electron до Edge Webview2. Это изменение поможет значительно снизить потребление памяти приложением, и оно будет использовать половину памяти по сравнению с версией 1.0 Teams.

В настоящее время настольная версия Microsoft Teams как для Windows, так и для Mac построена на платформе Electron. Как вы, вероятно, знаете, пользователи жаловались на высокое использование памяти Teams с момента его запуска, и эти проблемы в первую очередь затрагивают устройства низкого класса, особенно когда одновременно запущено несколько приложений. Хотя Microsoft Teams 2.0 по-прежнему будет «гибридным приложением», в будущем оно будет работать на базе Microsoft Edge, что должно помочь оптимизировать использование ресурсов настольным приложением.

«Независимо от того, используете ли вы настольное приложение Teams или веб-приложение Teams, Chromium определяет, какой объем системной памяти доступен, и использует достаточно этой памяти для оптимизации процесса рендеринга. Когда другим приложениям или службам требуется системная память, Chromium передает память этим процессам», - пояснил Дэвид-Пур в LinkedIn. «Chromium постоянно настраивает использование памяти Teams, чтобы оптимизировать производительность Teams, не влияя ни на что другое, работающее в данный момент. Таким образом, аналогичные рабочие нагрузки Chromium могут использовать различный объем памяти в зависимости от объема доступной системной памяти».

Это означает, что Teams 2.0 теперь будет лучше работать на тысячах недорогих устройств и будет поддерживать долгожданные функции, такие как несколько учетных записей и многое другое. Однако это изменение принесет пользу только существующему пользовательскому опыту в Teams и новому интегрированному приложению чата в Windows 11. В будущем компания планирует внедрить эти улучшения производительности для учетных записей Office 365. «Путешествие начинается с Windows 11 + потребительских учетных записей, и будет продолжаться оттуда», - написал Риш Тандон в Twitter-аккаунте.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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