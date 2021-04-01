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Microsoft анонсировала обновления безопасности для Power Platform

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:12
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На конференции Build 2021 Microsoft сообщила, что Power Platform получит обновления с низким уровнем кода. Было отмечено, что они направлены на эффективное внедрение автоматизации и ботов.

По-видимому, в дополнение к этому развертыванию. компания сегодня анонсировала ряд новых функций безопасности для Power Platform, которые дают организациям возможность уверенно интегрировать возможности с низким уровнем кода в свои приложения.

Во-первых, в Центре администрирования Power Platform вводится новый опыт настройки, позволяющий администраторам масштабировать управление безопасностью в контексте групп пользователей, с учетом ролей безопасности, групп, пользователей приложений и т. д. Эта возможность станет общедоступной через месяц, 30 июля.



Когда дело доходит до мониторинга и аналитики, телеметрию использования теперь можно экспортировать в Azure Data Lake, что позволяет создавать кастомизируемые отчеты инвентаризации на основе данных, которые организации разместили в собственном экземпляре Data Lake. Аналогичным образом, мониторинг производительности и диагностики с помощью Azure Application Insights теперь также доступен в качестве предварительной версии, что позволяет напрямую взаимодействовать с данными телеметрии для отслеживания активности пользователей, а также для устранения возникающих ошибок.

Наконец, в следующем месяце будут представлены дальнейшие усовершенствования, связанные с политиками Data Loss Prevention (DLP), с целью обеспечения высокого уровня детализации. К ним относятся управление действиями соединителей, масштабируемый подход к управлению кастомными соединителями, фильтрация конечных точек, а позднее - метки чувствительности для классификации критического важного содержимого в Power Platform.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
neowin.net
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