Microsoft Teams получает опцию автоматической записи для собраний
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:12
- Просмотров: 200
Приложение Microsoft Teams получает опцию автоматической записи для собраний. Эта функция была добавлена в дорожную карту компании еще в июне, и консультант Microsoft 365 Джеймс Маллали заметил, что она уже доступна в настольном приложении Teams.
Возможность записи собраний уже некоторое время доступна в настольной версии Teams, но эта новая функция в приложении теперь позволяет организаторам вручную указывать, что собрание записывается автоматически. Запись начнется автоматически, как только первый участник присоединится к собранию, и организаторам предстоит включить эту функцию для одного собрания или серии собраний. Записанный файл будет загружен в OneDrive (для частных собраний) или SharePoint/Stream (для собраний канала).
Чтобы опробовать эту функцию, организаторам необходимо перейти в меню «...» на панели участников, а затем нажать опцию «Управление разрешениями». Приложение мгновенно откроет страницу параметров собрания, и оттуда найдите переключатель «Записывать автоматически» и включите его.
После включения все собрания Teams будут записываться автоматически, пока организатор не решит отключить этот параметр. Это одна из долгожданных функций, которая принесет особую пользу людям, которые обычно забывают записывать свои важные собрания.
Чтобы быть ясно, функция автоматической записи постепенно развертывается для всех коммерческих арендаторов и арендаторов GCC, и пока она доступна не для всех. Ожидается, что эта функция станет общедоступной в середине июля.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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