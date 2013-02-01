Новый клиент Outlook может быть выпущен в качестве публичной предварительной версии через 1-2 месяца
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 20:14
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Как уже сообщалось ранее, Microsoft разрабатывает новый клиент Outlook.
Just for your information, One Outlook (aka Project Monarch) is now simply called Outlook ???? pic.twitter.com/nr8ryxQxrs— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) July 4, 2021
По словам Зака Боудена, Project Monarch, кодовое название этого универсального клиента Outlook, может появиться в качестве публичной предварительной версии уже через 1-2 месяца, хотя в более ранних отчетах предполагалось, что приложение, созданное на основе веб-технологий, будет готово заменить приложение Windows Mail and Calendar где-то в 2022 году.
На замену полнофункциональной версии Outlook для настольных компьютеров может потребоваться гораздо больше времени. Новая обновленная версия приложений Office готовится для Windows 11, включая недавно обновленный Outlook:
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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