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Новый клиент Outlook может быть выпущен в качестве публичной предварительной версии через 1-2 месяца

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 20:14
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Как уже сообщалось ранее, Microsoft разрабатывает новый клиент Outlook.



По словам Зака Боудена, Project Monarch, кодовое название этого универсального клиента Outlook, может появиться в качестве публичной предварительной версии уже через 1-2 месяца, хотя в более ранних отчетах предполагалось, что приложение, созданное на основе веб-технологий, будет готово заменить приложение Windows Mail and Calendar где-то в 2022 году.

На замену полнофункциональной версии Outlook для настольных компьютеров может потребоваться гораздо больше времени. Новая обновленная версия приложений Office готовится для Windows 11, включая недавно обновленный Outlook:



Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
onmsft.com
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