Microsoft прекратит поддерживать Skype for Business Online в этом месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 02:00
- Просмотров: 266
Skype for Business Online будет закрыт 31 июля 2021 года. Microsoft рекомендует организациям, всё ещё использующим эту службу, перейти на Microsoft Teams до конца месяца. В посте Tech Community перечислены ресурсы, доступные организациям, осуществляющим переход.
Microsoft впервые объявила о прекращении поддержки Skype for Business Online почти два года назад. Компания разослала несколько предупреждений о прекращении поддержки и предложила поддержку организациям, переходящим на Teams.
Если организация еще не перешла на Teams, будет запланировано обновление до Teams с помощью Microsoft. По словам Microsoft, они помогают с «техническими элементами перехода последней мили». Если эти обновления запланированы, организация может выбрать самостоятельное обновление до даты вспомогательного обновления.
Вспомогательные обновления начнутся в августе 2021 года. Если для организации запланировано вспомогательное обновление, она сможет использовать Skype for Business Online до тех пор, пока обновление не будет завершено.
Microsoft объясняет, как процесс обновления будет отличаться в зависимости от того, использует ли организация только Skype for Business Online или у нее есть пользователи Skype for Business Online в гибридной среде.
o Только для Skype for Business Online: В процессе вспомогательного обновления к клиенту будет применена политика TeamsUpgradeOverridePolicy. Когда эта политика будет применена, все пользователи Skype for Business Online будут переведены в режим только для Teams;
o Пользователи Skype for Business Online в гибридной среде: Вспомогательное обновление переключит пользователей Skype for Business Online в режим только для Teams, если они еще не в этом режиме. Процесс вспомогательного обновления не повлияет на пользователей Skype for Business Server, и они останутся локальными;
Стоит отметить, что переход на Teams может занять более 24 часов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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