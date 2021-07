Microsoft прекратит поддерживать Skype for Business Online в этом месяце

Skype for Business Online будет закрыт 31 июля 2021 года. Microsoft рекомендует организациям, всё ещё использующим эту службу, перейти на Microsoft Teams до конца месяца. В посте Tech Community перечислены ресурсы, доступные организациям, осуществляющим переход.Microsoft впервые объявила о прекращении поддержки Skype for Business Online почти два года назад. Компания разослала несколько предупреждений о прекращении поддержки и предложила поддержку организациям, переходящим на Teams.Если организация еще не перешла на Teams, будет запланировано обновление до Teams с помощью Microsoft. По словам Microsoft, они помогают с «техническими элементами перехода последней мили». Если эти обновления запланированы, организация может выбрать самостоятельное обновление до даты вспомогательного обновления.Вспомогательные обновления начнутся в августе 2021 года. Если для организации запланировано вспомогательное обновление, она сможет использовать Skype for Business Online до тех пор, пока обновление не будет завершено.Microsoft объясняет, как процесс обновления будет отличаться в зависимости от того, использует ли организация только Skype for Business Online или у нее есть пользователи Skype for Business Online в гибридной среде.o Только для Skype for Business Online: В процессе вспомогательного обновления к клиенту будет применена политика TeamsUpgradeOverridePolicy. Когда эта политика будет применена, все пользователи Skype for Business Online будут переведены в режим только для Teams;o Пользователи Skype for Business Online в гибридной среде: Вспомогательное обновление переключит пользователей Skype for Business Online в режим только для Teams, если они еще не в этом режиме. Процесс вспомогательного обновления не повлияет на пользователей Skype for Business Server, и они останутся локальными;Стоит отметить, что переход на Teams может занять более 24 часов.Узнать другие подробности можно здесь