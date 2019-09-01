Microsoft обновила приложение Microsoft To Do на Android, iOS и Windows
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:03
- Просмотров: 141
Компания Microsoft недавно обновила приложение Microsoft To Do на Android, iOS и Windows.
Вот список улучшений для Android:
• Microsoft прислушалась к вашим отзывам и улучшила опыт с виджетами, сократив время отображения snackbar;
• Также есть улучшения в заметках и напоминаниях;
Вот список улучшений для iOS:
• В этом релизе Microsoft внесла улучшения в UX для улучшения синхронизации. Также есть некоторые исправления ошибок в доступности;
Вот список улучшений для Windows:
• Microsoft внесла несколько исправлений в специальные возможности и улучшила процесс синхронизации приложения, чтобы упростить вам опыт как в приложении, так и на разных устройствах;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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