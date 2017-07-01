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Microsoft обновила приложение Microsoft SwiftKey Beta

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:18
  • Просмотров: 157

На этой неделе приложение Microsoft SwiftKey Beta было обновлено до версии 7.8.3.4 на смартфонах и планшетах Android.

Вот список улучшений:

• Microsoft переработала панель эмодзи, чтобы упростить доступ к другим категориям и функциям, таким как GIF и стикеры;
• Исправлена проблема с пустой панелью эмодзи при переключении между разными категориями эмодзи;
• Удалён веб-поиск с вашей панели инструментов;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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