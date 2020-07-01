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Microsoft Teams делает режим «Вместе» доступным для собраний любого размера

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:29
  • Просмотров: 192
Microsoft Teams делает режим «Вместе» доступным для собраний любого размера

Microsoft расширяет доступность режима «Вместе» на собраниях Teams. Как отметила Microsoft MVP Аманда Стернер, компания выпускает новое обновление, которое сделает режим «Вместе» доступным для собраний любого размера.

Настольное приложение Microsoft Teams получило режим «Вместе» для собраний ещё в июле 2020 года. В настоящее время функция поддерживает до 49 человек одновременно, и она использует искусственный интеллект для размещения всех участников на общем фоне в цифровом формате. До сих пор функция включалась, когда к собранию присоединялись 5 человек, включая организатора. Благодаря этому обновлению организаторы теперь смогут активировать режим «Вместе» на небольших собраниях с двумя или более участниками.

Чтобы опробовать режим «Вместе», пользователям нужно будет перейти к элементам управления собранием, доступным в верхней части окна собрания. Затем нажмите на меню «…» в правом верхнем углу и, наконец, выберите опцию режим «Вместе» из списка.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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