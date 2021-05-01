Microsoft Teams сможет автоматически удалять записи собраний из облака
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:22
- Просмотров: 93
Microsoft Teams уже некоторое время позволяет пользователям записывать собрания и сохранять их в OneDrive и SharePoint. Компания также работает над индексированием транскрипций из этих записей, чтобы улучшить поиск собраний по словам, произнесенным во время собрания, в дополнение к поиску названия самого собрания. Эта функция может пригодиться пользователям и администраторам, которые хранят множество собраний в облачных хранилищах.
Однако не все собрания могут быть актуальными после определенного периода, поэтому компания работает над тем, чтобы ввести возможность автоматического удаления записей из OneDrive и SharePoint. Эта функция указана в дорожной карте Microsoft 365 как находящаяся в разработке и должна быть доступна для пользователей настольных компьютеров и в Интернете где-то в сентябре. Эта возможность позволит администраторам установить политику автоматического удаления записей собраний по истечении заданного времени.
Тем не менее, владельцам собрания будет предоставлена возможность продлить срок действия записей, если они сочтут это необходимым, и будут уведомлены о приближающемся истечении срока действия. Политики для дат истечения срока действия и элементов управления переопределением могут быть установлены администраторами Teams через Admin Portal с помощью сценариев PowerShell.
Эта функция, наряду с возможным добавлением опции автоматической записи собраний Teams, над которой, как известно, работает компания, значительно упростит управление записями для администраторов и предприятий. Однако неясно, когда в Teams будет добавлена опция автоматической записи собраний, так как в дорожной карте эта функция пока не обозначена.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 33
Пользователей: 0
Гостей: 33
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 33
Роботы: Yandex Google
+3Новостей: 13489
+0Комментариев: 39452
+0Пользователей: 10066