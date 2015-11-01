Visual Studio Code получит улучшения для Java
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:01
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Кодирование на Java поддерживается в Visual Studio Code с помощью Extension Pack, который представляет собой коллекцию расширений, рекомендованную Microsoft, включая отладчик, средство выполнения тестов, IntelliCode и многое другое. Компания постоянно обновляет свою интегрированную среду разработки (IDE), чтобы усилить поддержку языка программирования. Теперь компания раскрыла дорожную карту на оставшуюся часть года.
Дорожная карта Microsoft охватывает период с июля 2021 года по декабрь 2021 года. В течение этого периода компания сосредоточит внимание на ряде мероприятий по улучшению Visual Studio Code для Java. Во-первых, это улучшения процесса разработки с внутренним циклом, что, по сути, означает, что компания будет расширять опыт разработчика, который начал писать свой код в сложных рабочих областях, вплоть до момента его развертывания в производственных средах. Улучшения в этой области также связаны с повышением производительности и надежности.
Компания планирует добавить поддержку инструментов сборки, таких как Gradle, а также расширит существующий набор функций Maven. Забегая вперёд, он будет поддерживать больше версий Java и фреймворк Spring в контейнерах. Поддержка Java 16 в контейнерах для удалённых разработчиков было была анонсирована только в июне. Компания усердно работает над поддержкой расширений Java в GitHub Codespaces.
Если говорить про тестирование программного обеспечения и отладку, то будут поддерживаться новые API-интерфейсы тестирования, что позволит расширить охват и показатели тестирования. Еще одна функция, которая в настоящее время находится на стадии исследования, — это включение виртуальных потоков через Project Loom.
Наконец, с точки зрения безопасности, рассматривается поддержка доверенных и ненадежных рабочих пространств. Эта функция позволит разработчикам открывать проекты Java в своего рода «безопасном режиме», в котором определенные возможности будут отключены.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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