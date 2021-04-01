Microsoft Teams теперь позволяет организаторам блокировать и разблокировать собрания в любое время
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:21
- Просмотров: 107
Приложение Microsoft Teams получило новую опцию, которая позволяет организаторам предотвращать попадание нежелательных людей на текущие собрания. Функция «Заблокировать собрание» была замечена в дорожной карте Microsoft 365 еще в апреле, и теперь она общедоступна в настольном приложении Teams.
Ранее у организаторов была возможность принимать участников на собрания вручную, но не было способа предотвратить участие опоздавших участников. Благодаря этой функции новые элементы управления гранулятором теперь позволяют организаторам блокировать и разблокировать собрания в любое время и выбирать, когда кто-то входит в их виртуальное пространство.
Процесс блокировки собраний Microsoft Teams довольно прост. Для этого организатору собрания нужно будет перейти на панель «Участники», щелкнуть меню «…», а затем выбрать параметр «Заблокировать собрание». Пользователи сразу же увидят предупреждение в верхней части экрана собрания, информирующее их о том, что «Это собрание заблокировано. Никто другой не может присоединиться».
Люди, которые попытаются присоединиться к заблокированному собранию любым способом, будут проинформированы с помощью уведомления о его заблокированном статусе. Однако приглашенные по-прежнему смогут получить доступ к чату во время собрания, а другие ресурсы, такие как транскрипция и запись, будут доступны после завершения сессии. Эта блокировка будет оставаться в силе до тех пор, пока организатор вручную не разблокирует собрание или не покинет его. Организатор собрания сможет снова разблокировать собрание, повторив тот же процесс.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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