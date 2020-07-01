Microsoft Lists получит поддержку кастомных шаблонов в этом месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:40
- Просмотров: 107
Microsoft Lists получит новое обновление, которое обеспечит поддержку кастомных шаблонов списков. Компания объявила в Центре администрирования Microsoft 365, что это обновление начнет развертываться среди пользователей Targeted release в середине июля.
Приложение Lists уже предоставляет набор готовых шаблонов, но этот релиз позволит организациям определять пользовательские шаблоны списков для пользователей. «Эта функция даст организациям возможность создавать собственные кастомные шаблоны списков с кастомным форматированием и схемой. Это также даст организациям возможность создавать повторяемые решения в рамках той же инфраструктуры Microsoft Lists (включая создание списков в SharePoint, Teams и в самом приложении Lists)», - пояснила компания в Центре администрирования Microsoft 365.
В рамках этого изменения компания развернет некоторые визуальные обновления для приложения Lists, включая диалоговое окно создания списка. Пользователи также будут видеть вкладку «От вашей организации» при создании нового списка, и эта вкладка будет добавлена рядом с готовыми шаблонами.
Microsoft отметила, что администраторы SharePoint для Microsoft 365 смогут определять и загружать кастомные шаблоны списков через PowerShell. Приложение позволит им управлять доступностью этих шаблонов списков для пользователей в их организации в зависимости от их должностных ролей.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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