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Телефоны Microsoft Teams будут поддерживать функцию «Поднимите руку»

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:39
  • Просмотров: 88

В прошлом году приложение Microsoft Teams получило возможность «Поднимите руку» для собраний. В настоящее время эта функция поддерживается всеми клиентами Teams, кроме настольных телефонов и устройств для конференц-залов, и позволяет участникам быстро привлечь внимание докладчика и организатора.

Недавно Microsoft сообщила через Центр администрирования Microsoft 365, что теперь планирует распространить эту функциональность на телефоны Microsoft Teams. «Докладчики и организаторы теперь могут запретить участникам Public Switched Telephone Network (PSTN) включать звук. Это изменение также позволяет участникам PSTN просить выступить, подняв руку на собрании с помощью команды набора номера (нажмите *5)», - пояснили в компании.

Microsoft отметила, что функция «Поднимите руку» начнет развертываться для всех коммерческих клиентов и клиентов GCC в середине июля.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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