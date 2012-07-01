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Microsoft может приобрести компанию RiskIQ за более чем $500 миллионов

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:44
  • Просмотров: 130

В прошлом месяце Microsoft объявила о приобретении ReFirm Labs, которая предоставляет инструменты для обеспечения безопасности IoT и подключенных устройств. Это приобретение укрепило платформу Azure Defender для IoT компании, которая помогает клиентам отражать сложные атаки.

Теперь софтверный гигант, похоже, расширяет свой портфель сервисов в области безопасности еще одним приобретением. Сообщается, что Microsoft приобретает RiskIQ, компанию по кибербезопасности, которая обеспечивает защиту от различных форм онлайн-угроз с помощью платформы «программное обеспечение как сервис». В отчете Bloomberg утверждается, что компания платит за приобретение более $500 миллионов наличными.

Согласно веб-сайту RiskIQ, её сервис работает на базе глобального графика интернет-аналитики, который «сопоставляет миллиарды взаимосвязей между интернет-компонентами, принадлежащими каждой организации, бизнесу и субъекту угроз на Земле». Среди клиентов RiskIQ - крупнейшие компании мира, такие как Facebook, BMW и American Express.

Ни Microsoft, ни RiskIQ не подтвердили последний отчет. Тем не менее, ожидается, что о приобретении будет официально объявлено в ближайшие несколько дней.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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