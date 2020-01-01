Телефоны Teams получат функцию Walkie Talkie push-to-talk
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:15
- Просмотров: 74
В прошлом году приложение Microsoft Teams получило функцию Walkie Talkie push-to-talk для Android, и теперь она также появится на телефонах Teams. Согласно дорожной карте Microsoft 365, эта функция в настоящее время находится в разработке и будет доступна на телефонах Teams в качестве публичной предварительной версии в сентябре.
Приложение Walkie Talkie будет интегрировано непосредственно в телефоны Microsoft Teams, специализированные устройства для звонков от сторонних производителей, работающие на базе Teams. Это обновление позволит пользователям превратить любой настольный телефон в своей организации в устройство рации с функцией push-to-talk. «Как и традиционные портативные рации, приложение Walkie Talkie на телефонах Teams обеспечивает мгновенную связь push-to-talk (PTT) для вашей команды. Это позволяет вам нажимать и удерживать кнопку, чтобы поговорить со своей командой, и отпускать кнопку, чтобы слушать», - пояснила компания в дорожной карте Microsoft 365.
Microsoft заявляет, что эта функция будет специально разработана для расширения возможностей сотрудников или сотрудников первой линии, обеспечивая мгновенную и безопасную голосовую связь через облако. Это позволит им быстро связываться со своими коллегами через каналы Teams. Компания также планирует запустить опцию Walkie Talkie в версии Teams для iOS позже в этом месяце.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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