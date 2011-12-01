Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Профили пользователей Microsoft 365 получат темы и навыки для улучшения результатов Microsoft Search

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:31
  • Просмотров: 70

Microsoft готовится обновить опыт поиска в приложениях и службах Microsoft 365. Действительно, компания работает над добавлением функции «Темы» в карточки профилей пользователей Microsoft 365, чтобы улучшить поиск людей, использующих их навыки и знания.

Карточка профиля — это, по сути, карточка человека или карточка контакта в приложении Office (например, Microsoft Outlook), которая появляется при нажатии на чье-то изображение или имя. На сегодняшний день она предоставляет только возможность отслеживания статуса доступности других людей и позволяет пользователям отправлять электронные письма, звонки или мгновенные сообщения своим коллегам.

Однако новое обновление позволит пользователям добавлять определенные темы (такие как навыки, проекты или хобби) в свои профили, обновляя данные профиля в приложениях Office Delve или Microsoft 365. «Когда другие пользователи ищут термин, который соответствует теме в их профиле, их имя и изображение профиля могут отображаться в результатах поиска в приложениях Microsoft», - пояснила Microsoft в сообщении в Центре администрирования Microsoft 365.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft прекратит поддрживать мобильные приложения Delve в июне

Microsoft прекратит поддрживать мобильные приложения Delve в июне

Microsoft разрешит предприятиям настраивать карточку профиля в Outlook и других приложениях

Microsoft разрешит предприятиям настраивать карточку профиля в Outlook и других приложениях

Инновации SharePoint преобразуют контентное сотрудничество со смешанной реальностью и AI

Инновации SharePoint преобразуют контентное сотрудничество со смешанной реальностью и AI

Microsoft анонсировала октябрьское обновление для Office 365

Microsoft анонсировала октябрьское обновление для Office 365

Windows 8 предложит новый поиск на базе Metro

Windows 8 предложит новый поиск на базе Metro




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 41
Пользователей: 0
Гостей: 41
Роботы: Yandex Google
+4  
Новостей: 13501
+0  
Комментариев: 39453
+0  
Пользователей: 10066