Профили пользователей Microsoft 365 получат темы и навыки для улучшения результатов Microsoft Search
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:31
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Microsoft готовится обновить опыт поиска в приложениях и службах Microsoft 365. Действительно, компания работает над добавлением функции «Темы» в карточки профилей пользователей Microsoft 365, чтобы улучшить поиск людей, использующих их навыки и знания.
Карточка профиля — это, по сути, карточка человека или карточка контакта в приложении Office (например, Microsoft Outlook), которая появляется при нажатии на чье-то изображение или имя. На сегодняшний день она предоставляет только возможность отслеживания статуса доступности других людей и позволяет пользователям отправлять электронные письма, звонки или мгновенные сообщения своим коллегам.
Однако новое обновление позволит пользователям добавлять определенные темы (такие как навыки, проекты или хобби) в свои профили, обновляя данные профиля в приложениях Office Delve или Microsoft 365. «Когда другие пользователи ищут термин, который соответствует теме в их профиле, их имя и изображение профиля могут отображаться в результатах поиска в приложениях Microsoft», - пояснила Microsoft в сообщении в Центре администрирования Microsoft 365.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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