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Microsoft прекратит поддерживать приложение MSN Sports для iOS и Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:17
  • Просмотров: 46
Microsoft прекратит поддерживать приложение MSN Sports для iOS и Android

Поддержка приложения Microsoft MSN Sports будет прекращена на всех платформах. На прошлой неделе сообщалось, что приложение MSN Sports для Windows 10 начало отображать всплывающее сообщение, предупреждающее пользователей о том, что поддержка приложения будет прекращена 20 июля, и аналогичное сообщение теперь стало появляться в приложении для iOS и Android.

Приложение MSN Sports существует уже шесть лет на Windows 10, iOS и Android, и оно предоставляло пользователям простой способ чтения различных спортивных новостей. Однако, в отличие от приложения Microsoft News, которое также предоставляет спортивные новости, приложение MSN Sports некоторое время не обновлялось.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
onmsft.com
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