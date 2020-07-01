Microsoft Teams получит несколько новых функций на мобильных устройствах в этом месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:08
- Просмотров: 165
В этом месяце Microsoft Teams для мобильных устройств получит важные обновления для мобильных устройств. Действительно, компания начала развертывать две новые функции, которые должны улучшить качество собраний, с представлением большой галереи и возможностью совместного использования звука с устройства.
Прежде всего, Microsoft Teams получит поддержку представления большой галереи для собраний как на iOS, так и на Android, что доступно в клиенте для настольного ПК с прошлого года. Это обновление макета большой галереи адаптировано для небольших экранов, что упрощает переход между видеопотоками.
Имейте в виду, что новый макет большой галереи развертывается постепенно, и он будет «доступен только для iOS 13+ или ОС Android 9+ или любой версии с более чем 4 ГБ ОЗУ». Microsoft заявляет, что все устройства iOS и Android, которые не соответствуют этим требованиям к конфигурации, будут продолжать поддерживать видео в более низком разрешении без функции пролистывания.
Кроме того, Microsoft также предлагает возможность совместного использования звука устройства на мобильных устройствах. Релиз позволит докладчикам включать звук на своих устройствах при совместном использовании аудиоконтента (например, музыки или видео) с участниками собрания. Эта возможность будет отключена по умолчанию, и пользователям необходимо будет включить ее вручную, включив переключатель «Аудио», доступный помимо существующей опции «Поделиться экраном».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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