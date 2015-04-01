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Microsoft объявила об общей доступности поддержки Microsoft Teams Multi-Geo

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:32
  • Просмотров: 155

Компания Microsoft объявила об общей доступности поддержки Microsoft Teams Multi-Geo. С Microsoft 365 Multi-Geo организации, использующие Microsoft Teams, теперь могут подготавливать и хранить данные в состоянии покоя в выбранных географических местоположениях. Это поможет им выполнить требования к резидентности данных.

В среде Multi-Geo клиент Microsoft 365 организации состоит из центрального местоположения и одного или нескольких вспомогательных местоположений. Центральное местоположение клиента зависит от того, где изначально была предоставлена подписка Microsoft 365, а вспомогательные местоположения — это дополнительные географические местоположения, указанные администраторами.

Microsoft Teams Multi-Geo доступна со следующими планами подписки:

• Microsoft 365 F1, F3, E3 или E5;
• Office 365 F3, E1, E3 или E5;
• Exchange Online Plan 1 или Plan 2;
• OneDrive for Business Plan 1 или Plan 2;
• SharePoint Online Plan 1 или Plan 2;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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