Microsoft объявила об общей доступности поддержки Microsoft Teams Multi-Geo
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:32
- Просмотров: 155
Компания Microsoft объявила об общей доступности поддержки Microsoft Teams Multi-Geo. С Microsoft 365 Multi-Geo организации, использующие Microsoft Teams, теперь могут подготавливать и хранить данные в состоянии покоя в выбранных географических местоположениях. Это поможет им выполнить требования к резидентности данных.
В среде Multi-Geo клиент Microsoft 365 организации состоит из центрального местоположения и одного или нескольких вспомогательных местоположений. Центральное местоположение клиента зависит от того, где изначально была предоставлена подписка Microsoft 365, а вспомогательные местоположения — это дополнительные географические местоположения, указанные администраторами.
Microsoft Teams Multi-Geo доступна со следующими планами подписки:
• Microsoft 365 F1, F3, E3 или E5;
• Office 365 F3, E1, E3 или E5;
• Exchange Online Plan 1 или Plan 2;
• OneDrive for Business Plan 1 или Plan 2;
• SharePoint Online Plan 1 или Plan 2;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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