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Microsoft Teams получит функцию Custom Branding в этом месяце

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:04
  • Просмотров: 190

Microsoft анонсировала функцию Custom Branding, которая позволит администраторам загружать логотип своей компании на портал администрирования Teams, чтобы он отображался на экранах предварительного присоединения к собранию и на экранах лобби для собраний, организованных участниками.

Это обновление дает пользователям, которые присоединяются к вашим собраниям, уникальный опыт клиента. Эта функция была реализована в виде политики собраний, чтобы дать администраторам возможность выбора и гибкости в применении логотипа для некоторых участников или глобально.







Одновременно можно загружать несколько логотипов, что позволяет назначать разные логотипы разным людям или группам, если это полезно для компаний.

У администраторов будет возможность просмотреть внешний вид логотипа перед загрузкой.

Логотип увидят присоединяющиеся пользователи на настольных компьютерах, в Интернете и на мобильных устройствах.

Эта функция является частью лицензии Advanced Communications, то есть логотип будет отображаться только в том случае, если у организатора собрания есть лицензия. Развертывание этой функции начнется и завершится в конце июля.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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