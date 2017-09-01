Доступ к данным Dynamics 365 теперь доступен в Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 20:22
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В мае Microsoft выпустила предварительную версию службы Dynamics 365 Order Management, за которой вскоре последовало новое партнерство с LaLiga для укрепления своих позиций в сфере бизнес-приложений. Сегодня компания объявила, что доступ к данным для Dynamics 365 теперь включен в Microsoft Teams.
По сути, это означает, что независимо от того, владеет ли клиент Teams лицензией Dynamics 365, он может получить доступ к данным Dynamics 365 с возможностью просмотра и редактирования их без дополнительных затрат. Предоставляя сотрудникам с лицензиями Teams возможность просмотра записей данных из своей бизнес-платформы ERP, Microsoft считает, что продуктивность в рамках рабочего процесса клиентов может быть более эффективно обработана.
Правила и разрешения доступа могут быть настроены администраторами, чтобы гарантировать, что только соответствующим пользователям будет разрешен надлежащий доступ. Однако расширенные функции или аналитика не будут доступны для клиентов, которые не приобрели подписку Dynamics 365, поэтому об этом следует помнить.
Если говорить про бизнес-приложения, то Microsoft внесла усовершенствования в программу ISV Connect. Программа Business Applications ISV Connect была представлена два года назад, и компания на Inspire 2020 сообщила о значительном росте этой инициативы. Теперь, когда программа «переосмыслена» на основе отзывов независимых поставщиков программного обеспечения (ISV), теперь вводятся технические преимущества, упрощенные преимущества выхода на рынок и сокращение доли доходов.
Также появляются дополнительные инвестиции в AppSource. В целом, комментируя рост, Microsoft отметила, что в программе ISV приняли участие 734 независимых поставщика программного обеспечения по сравнению с ~ 500 в прошлом году, а более 1472 приложений были сертифицированы в AppSource.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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