Комиссия за транзакции на коммерческих торговых площадках Microsoft снижается до 3%
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 20:55
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Сегодня на конференции Inspire 2021 Microsoft сделала множество объявлений, касающихся собственных продуктов, таких как Dynamics 365, Cloud for Sustainability и Azure. Но, возможно, что-то ещё, что привлечет бизнес, — это улучшения, которые компания представила для своих коммерческих рынков для организаций.
Во всей отрасли коммерческие рынки обычно сокращают выручку на 20% с каждого предложения, по которому можно совершить транзакцию. Однако в дальнейшем Microsoft будет взимать только 3% комиссию за транзакцию через AppSource и Azure Marketplace. Компания заявляет, что в прошлом году она отметила увеличение числа транзакционных приложений на 70% по сравнению с прошлым годом, и надеется, что этот шаг еще больше подтолкнет организации распространять свое программное обеспечение через коммерческие платформы Microsoft.
Кроме того, издатели смогут устанавливать отдельные цены для клиентов и поставщиков Microsoft Cloud Solution (CSP). Это еще больше повысит гибкость и будет способствовать более тесному и прямому партнерству между независимыми поставщиками программного обеспечения (ISV) и реселлерами.
Еще одним улучшением в этом пространстве является возможность передачи приложений непосредственно в Microsoft Teams. Это предложит более оптимизированный процесс для ИТ-администраторов Teams и позволит им приобретать общеорганизационные приложения с помощью кредитной карты или выставления счетов. Более того, ISVs также смогут устанавливать частные цены для клиентов. Эти возможности будут предоставлены организациям позже этим летом.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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