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Microsoft Planner в Интернете теперь может предлагать вложения для ваших задач

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:21
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft объявила о развертывании новой функции для Planner в Интернете, которая позволяет пользователям выбирать рекомендуемые файлы для добавления в качестве вложений к своим задачам. Компания заявляет, что эта функция принимает во внимание название и описание задачи или самого плана, а также файлы, которыми поделился конкретный пользователь, чтобы предоставить грамотно подобранный список файлов.

«У всех нас был печальный опыт, когда мы не могли найти файл, который мы хотели бы прикрепить к электронному письму или поделиться с коллегой. Microsoft Planner может помочь уменьшить это разочарование, добавив предлагаемые вложения. Теперь, когда вы хотите добавить вложения к задаче, Planner покажет вам список связанных файлов, из которых вы можете выбрать. Больше не нужно искать нужный файл в папках, на серверах или в облачном хранилище», - пояснила компания в блоге Planner.

Чтобы опробовать предлагаемые вложения, пользователям сначала нужно будет открыть задачу в Planner в Интернете. Перейдите в раздел «Предлагаемые вложения» внизу задачи и найдите все соответствующие файлы. Наконец, нажмите кнопку «Добавить», доступную рядом с файлом, чтобы прикрепить его. Существует также возможность вручную добавить определенный файл, если он не отображается в списке предлагаемых вложений.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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