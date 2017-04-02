Microsoft анонсировала новые 3D-эмоджи
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:51
- Просмотров: 252
Компания Microsoft сообщила, что изменила дизайн 1800+ эмоджи, придав им новый 3D-вид, который выглядит гораздо более детализированным, чем предыдущий плоский.
«В Microsoft 365 существует более 1800 эмоджи, и в течение прошлого года мы работали над их существенным обновлением, создав систему, которая изначально является Fluent. Мы выбрали 3D-дизайн, а не 2D, и решили анимировать и большую часть наших эмодзи», - объяснила команда Microsoft Design.
Эти новые 3D-эмоджи начнут появляться в этот праздничный сезон в Windows и Microsoft Teams, а другие приложения Microsoft 365, включая Yammer и Outlook, будут следовать в 2022 году.
Команда Microsoft Design также создала совершенно новые эмоджи, вдохновленные этой новой эрой гибридной работы, и вы можете увидеть некоторые концептуальные эскизы ниже. Как стало известно ранее, Microsoft также возвращает Clippy к жизни и превратит бывшего помощника Office в свой новый эмоджи скрепки в приложениях Microsoft 365.
Новые 3D-эмоджи от Microsoft уже появились в образовательном приложении Flipgrid, и мы с нетерпением ждем их появления в Windows. «Помимо эмоджи, мы воплощаем в жизнь нашу эстетику Fluent в Microsoft 365 с помощью более выразительных тем, иллюстраций, фонов и многого другого», - подчеркнула команда Microsoft Design.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 40
Пользователей: 1
Гостей: 39
Роботы: Google Yandex
Илья
Пользователей: 1
Гостей: 39
Роботы: Google Yandex
+2Новостей: 13515
+0Комментариев: 39453
+0Пользователей: 10074