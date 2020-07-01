Microsoft Teams скоро позволит пользователям выбирать, где открывать файлы Office
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:32
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Microsoft Teams получит новый параметр, который позволит пользователям выбирать параметр по умолчанию для открытия общих файлов Office. Компания недавно объявила в сообщении в Центре администрирования Microsoft 365, что это обновление начнет развертываться для всех пользователей настольных компьютеров к концу этого месяца.
В настоящее время настольная версия Microsoft Teams предоставляет возможность просмотра файлов Office (совместно используемых в чатах и каналах) непосредственно в приложении. Однако это изменится с добавлением нового параметра по умолчанию в настройках. «Эта новая функция позволяет пользователям устанавливать по умолчанию браузер, рабочий стол или Teams при открытии файлов Office (Word, Excel и Power Point), которые совместно используются в Teams», - пояснила Microsoft в сообщении в Центре администрирования Microsoft 365.
Чтобы изменить настройки по умолчанию, пользователям нужно будет щелкнуть изображение своего профиля, выбрать Настройки> Общие>, а затем прокрутить до раздела «Файлы». Они увидят выпадающее меню, в котором можно выбрать один из следующих вариантов:
• Teams: Это параметр по умолчанию, который будет использовать средство просмотра Office для открытия документа;
• Настольное приложение: Microsoft Teams будет использовать соответствующее настольное приложение для открытия файла Office как в Windows, так и на Mac;
• Браузер: Microsoft Teams откроет документ в режиме только для чтения через Office Online;
В дополнение к этому пользователи Microsoft Teams также смогут изменять настройки по умолчанию при открытии документа.
Важно отметить, что приложение потребует от пользователей установки Office версии 16 или новее, чтобы включить этот параметр на своих рабочих столах. Более того, этот параметр будет доступен только для документов Office, и приложение Teams продолжит использовать средство просмотра Office для PDF-файлов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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