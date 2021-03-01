Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Teams для iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:44
- Просмотров: 37
Microsoft недавно выпустила обновление для мобильного приложения Teams для iOS (3.11.0). Это обновление дает возможность создавать опрос прямо в групповом чате. Чтобы создать опрос, вы можете нажать кнопку «+» рядом с тем местом, где вы вводите свое сообщение, а затем нажать «Опросы».
Это обновление также позволяет воспроизводить записи собраний из OneDrive и SharePoint в Teams с помощью нового видеопроигрывателя Stream.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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