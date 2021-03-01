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Microsoft Teams теперь позволяет пользователям переводить слайды в презентациях PowerPoint Live

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 19:24
  • Просмотров: 3

Microsoft анонсировала новые возможности перевода слайдов для презентаций PowerPoint Live в Teams еще в мае. В настоящее время компания выпускает обновление для настольного клиента Teams, которое обеспечивает функцию перевода слайдов.

Как следует из названия, функция перевода слайдов позволяет участникам преобразовывать содержимое слайд-шоу на их родном языке в режиме приватного просмотра. Параметр перевода слайдов будет доступен для участников, только если докладчик использует параметр PowerPoint Live на собрании Microsoft Teams. В настоящее время функция поддерживается на девятнадцати языках, включая арабский, китайский, английский, французский, немецкий и хинди.





Чтобы использовать эту функцию, пользователям нужно будет щелкнуть меню «...», доступное на кнопке окна собрания. Наконец, выберите параметр «Перевести слайды», а затем выберите любой язык из списка. Пользователи могут повторить тот же процесс, а затем выбрать «Исходный вариант», чтобы вернуть содержимое слайд-шоу на язык по умолчанию.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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