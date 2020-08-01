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Microsoft Teams добавляет поддержку приложений для собраний на мобильных устройствах

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 19:58
  • Просмотров: 59

В прошлом году Microsoft объявила об общедоступности приложений Teams для собраний, что позволяет организаторам сделать свои собрания более продуктивными и интересными для участников. Сейчас компания начинает развертывать этот опыт приложении для собраний на iOS и Android по всему миру.

«Учитывая реалии гибридной работы, стоящие перед нами, мы будем ориентироваться в новых условиях, когда нам нужно будет учитывать потребности работников, которые вернутся в офис, и тех, кто останется удаленно. Эффективное сотрудничество будет более важным, чем когда – либо, с гибридными моделями работы, что свидетельствует о необходимости приложений для совместной работы, которые обеспечивают гибкость для работы в любом месте и на любом устройстве», - пояснила компания.

Этот релиз позволит организаторам улучшить условия совместной работы, добавив сторонние приложения к собраниям Teams с ПК, а участники смогут взаимодействовать с этими приложениями прямо со своих мобильных устройств. Подобно своему настольному аналогу, мобильные приложения Microsoft Teams для iOS и Android будут предоставлять возможность доступа к приложению для собраний через вкладку до и после совещания.



Как только начнется собрание, участники собрания Teams смогут переносить содержимое этих приложений в текущие собрания через панель собрания. Мобильное приложение Microsft Teams также будет отображать уведомление о встрече в верхней части мобильного экрана, чтобы уведомить участников о новой активности. Им нужно будет нажать на опцию «Просмотр», чтобы просматривать содержимое приложений и взаимодействовать с ними.


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Microsft заявляет, что на данный момент все сторонние приложения могут быть недоступны на мобильных устройствах, и компания будет продолжать прислушиваться к отзывам, чтобы улучшить функциональность этой функции.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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