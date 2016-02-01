Microsoft начнёт развертывать новое представление Outlook
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 21:49
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В прошлом году Microsoft запустила публичную предварительную версию инструмента Project Moca в Outlook в Интернете, что позволяет пользователям консолидированно управлять несколькими задачами, событиями и электронной почтой. Теперь Project Moca сбрасывает тег предварительной версии, и компания обнародовала свои планы по перемещению всех пространств, созданных в Project Moca, на новую доску календаря.
Microsoft объявила в сообщении в Центре администрирования Microsoft 365, что это изменение начнется развертываться в конце июля. «Спасибо вам за использование публичной предварительной версии Project Moca! Все прошло успешно, и в июле мы начнем перенос содержимого из Project Moca в новое представление доски календаря Outlook. Все доски и контент будут перенесены, и пользователи не потеряют никаких данных», - пояснили в компании.
Microsoft отметила, что теперь пользователи смогут просматривать все свои существующие доски Moca в виде доски календаря, щелкнув выпадающее меню переключателя моделей в Outlook в Интернете. Кроме того, компания планирует уведомлять пользователей об этих изменениях с помощью встроенных в продукт уведомлений.
В рамках этого изменения компания также привносит некоторые новые возможности и улучшения в это представление. Это означает, что пользователи смогут заблокировать свои представления и найти свои существующие списки задач To Do, а также календари. Приложение также автоматически перенаправит все существующие ссылки на пространства Project Moca на доску календаря в Outlook в Интернете.
Это новое представление доступно как в Outlook.com (для потребителей), так и в Outlook в Интернете (для коммерческих пользователей).
Узнать другие подробности можно [u]здесь[/url].
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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