Microsoft анонсировала публичную предварительную версию SharePoint Server Subscription Edition
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:14
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SharePoint Server — это локальное предложение Microsoft для организаций, которым нужен больший контроль над SharePoint и его инфраструктурой. Теперь Microsoft объявила о первой публичной предварительной версии своей последней версии, получившей название SharePoint Server Subscription Edition (SE).
Microsoft описала SharePoint Server SE как платформу следующего поколения и говорит, что она разработана на основе принципов постоянного обновления, безопасности, надежности и «предназначена для вас».
Компания заявляет, что SharePoint Server SE предлагает непрерывные обновления экономичным способом, сохраняя гибкость с помощью инструментов и функций, упрощающих административный процесс. Microsoft подчеркивает, что ваша организация наконец-то сможет освободить себя от затрат и усилий, необходимых для выполнения обновлений основных версий, и вместо этого получит контроль над процессом управляемого обновления компании.
SharePoint Server SE соответствует последним стандартам безопасности и нормативным требованиям, поддерживает масштабируемую и современную инфраструктуру, предлагает безопасную связь с помощью TLS 1.3 и включает поддержку протокола аутентификации OpenID Connect (OIDC) 1.0. Кроме того, средство выбора людей было улучшено для разрешения допустимых пользователей и групп без использования кастомного поставщика утверждений.
Microsoft задокументировала здесь все функции, административные требования и руководства по развертыванию SharePoint Server SE. Чтобы испытать публичную предварительную версию SharePoint Server SE, перейдите на эту веб-страницу. ИТ-администраторы могут напрямую выполнить обновление с SharePoint Server 2016, также минуя SharePoint Server 2019.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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