Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Настольная версия Microsoft Teams по умолчанию будет использовать нативные уведомления ОС для новых пользователей

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:48
  • Просмотров: 0

Настольная версия Microsoft Teams скоро по умолчанию будет поддерживать новый нативный опыт уведомлений. Компания подтвердила через Центр администрирования Microsoft 365, что приложение будет использовать нативный параметр Teams в качестве настройки уведомлений по умолчанию для всех новых пользователей Windows и macOS, начиная с августа.

В настоящее время настольное приложение Microsoft Teams использует собственную систему уведомлений, и нативные уведомления доступны с возможностью выбора в настройках. Эти нативные уведомления в Microsoft Teams отличаются от уведомлений на уровне операционной системы, доступных как на устройствах Windows, так и на устройствах Mac. Ими можно управлять непосредственно через приложение, и они не соответствуют настройкам устройства.


Нажмите на изображение для демонстрации


В этом релизе все оповещения Microsoft Teams будут отображаться в Центре уведомлений вместе с другими входящими сообщениями для новых пользователей настольных компьютеров. Тем не менее, приложение по-прежнему позволит им переключаться между собственным стилем уведомлений Teams и нативными уведомлениями ОС через настройки. «Новые пользователи будут по умолчанию получать нативные уведомления (а не встроенные Teams), которые предоставляют множество преимуществ, таких как поддержка режима фокусировки внимания, уведомления в Центре уведомлений и улучшения ОС. Пользователь может изменить свой стиль уведомлений в Настройки -> Уведомления -> Стиль уведомлений», - пояснила компания.

Microsoft заявляет, что планирует начать развертывание поддержки нативных уведомлений в конце августа, и она должна стать общедоступной в начале сентября. Однако это изменение не повлияет на существующих пользователей настольных компьютеров, которые уже настроили свои параметры уведомлений по умолчанию.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Teams скоро позволит пользователям выбирать, где открывать файлы Office

Microsoft Teams скоро позволит пользователям выбирать, где открывать файлы Office

Microsoft Teams скоро позволит отключать предварительный просмотр сообщений в тост-уведомлениях

Microsoft Teams скоро позволит отключать предварительный просмотр сообщений в тост-уведомлениях

Настольная версия Microsoft Teams теперь позволяет пользователям объединять вызовы

Настольная версия Microsoft Teams теперь позволяет пользователям объединять вызовы

Microsoft Teams получит новый опыт обмена файлами и перевод сообщений по умолчанию в августе

Microsoft Teams получит новый опыт обмена файлами и перевод сообщений по умолчанию в августе

Microsoft интегрирует Headspace в приложение Viva Insights в Microsoft Teams

Microsoft интегрирует Headspace в приложение Viva Insights в Microsoft Teams




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 43
Пользователей: 0
Гостей: 43
Роботы: Yandex Google
+8  
Новостей: 13533
+0  
Комментариев: 39453
+0  
Пользователей: 10076