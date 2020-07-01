Настольная версия Microsoft Teams по умолчанию будет использовать нативные уведомления ОС для новых пользователей
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:48
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Настольная версия Microsoft Teams скоро по умолчанию будет поддерживать новый нативный опыт уведомлений. Компания подтвердила через Центр администрирования Microsoft 365, что приложение будет использовать нативный параметр Teams в качестве настройки уведомлений по умолчанию для всех новых пользователей Windows и macOS, начиная с августа.
В настоящее время настольное приложение Microsoft Teams использует собственную систему уведомлений, и нативные уведомления доступны с возможностью выбора в настройках. Эти нативные уведомления в Microsoft Teams отличаются от уведомлений на уровне операционной системы, доступных как на устройствах Windows, так и на устройствах Mac. Ими можно управлять непосредственно через приложение, и они не соответствуют настройкам устройства.
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В этом релизе все оповещения Microsoft Teams будут отображаться в Центре уведомлений вместе с другими входящими сообщениями для новых пользователей настольных компьютеров. Тем не менее, приложение по-прежнему позволит им переключаться между собственным стилем уведомлений Teams и нативными уведомлениями ОС через настройки. «Новые пользователи будут по умолчанию получать нативные уведомления (а не встроенные Teams), которые предоставляют множество преимуществ, таких как поддержка режима фокусировки внимания, уведомления в Центре уведомлений и улучшения ОС. Пользователь может изменить свой стиль уведомлений в Настройки -> Уведомления -> Стиль уведомлений», - пояснила компания.
Microsoft заявляет, что планирует начать развертывание поддержки нативных уведомлений в конце августа, и она должна стать общедоступной в начале сентября. Однако это изменение не повлияет на существующих пользователей настольных компьютеров, которые уже настроили свои параметры уведомлений по умолчанию.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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