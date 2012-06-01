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Microsoft запускает приватную предварительную версию Visual Studio 2022 for Mac

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 12:47
  • Просмотров: 0

Microsoft объявила о начале этапа тестирования приватной предварительной версии Visual Studio 2022 for Mac. Чтобы зарегистрироваться, пользователи могут проявить свою заинтересованность с помощью этой формы. Если всё пройдёт успешно, то Microsoft свяжется с вами и предоставит ссылку для загрузки предварительной версии.

Microsoft заявила, что это первый релиз её .NET IDE с обновленным интерфейсом, который полностью интегрируется с пользовательским интерфейсом macOS и устраняет сбои. Хотя пользовательский интерфейс лучше интегрируется с macOS, Microsoft также отмечает, что он чувствует себя лучше в Windows, поэтому пользователи, переключающиеся между платформами, будут иметь более плавную кривую обучения.



Компания заявила, что у нее высокие стандарты качества в Visual Studio 2022 for Mac, и поэтому она хочет исправить больше ошибок на этапе приватной предварительной версии, прежде чем открывать её для более широкой публичной предварительной версии. Хотя это обновление содержит строку состояния нижнего колонтитула, новую модель вкладок для окна документов/инструментов и обновление для тем, будущие предварительные версии принесут новый пользовательский интерфейс настроек, перетаскивание окна инструментов и селектор ветки Git в строке состояния.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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