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Приложение Microsoft Launcher для Android получило обновление

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:34
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Launcher для Android до версии 6.210602.0.966160.

Вот список новых функций:

• С легкостью включайте рабочий профиль Android при открытии групп рабочих приложений в Microsoft Duo;
• Были исправлены другие известные ошибки и улучшена производительность;

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
mspoweruser.com
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