Приложение Microsoft Launcher для Android получило обновление
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:34
- Просмотров: 0
Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Launcher для Android до версии 6.210602.0.966160.
Вот список новых функций:
• С легкостью включайте рабочий профиль Android при открытии групп рабочих приложений в Microsoft Duo;
• Были исправлены другие известные ошибки и улучшена производительность;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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