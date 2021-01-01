Публичная предварительная версия Microsoft Teams теперь позволяет пользователям выбирать, где открывать файлы Office
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:55
- Просмотров: 79
Ранее в этом месяце Microsoft представила новую функцию для Teams, которая должна позволить пользователям выбирать приложение по умолчанию для открытия общих файлов Office. Компания объявила, что это обновление теперь общедоступно для публичной предварительной версии Teams.
Ранее настольная версия Microsoft Teams открывала файлы Microsoft Office с помощью встроенного средства просмотра Office, но эта новая функция позволяет пользователям устанавливать параметр по умолчанию для открытия файлов Word, Excel и PowerPoint, совместно используемых в чатах или каналах Teams. «Настольные и веб-приложения Teams для Windows и Mac теперь позволяют пользователям настраивать приложение по умолчанию, используемое для открытия файлов Word, Excel и PowerPoint, которыми поделились в Microsoft Teams. Пользователи могут настроить Teams для открытия файла непосредственно в Teams (по умолчанию), открытия в веб-браузере или открытия в настольных приложениях Word, Excel или PowerPoint», - пояснила компания.
Чтобы изменить настройку по умолчанию, пользователям нужно будет щелкнуть изображение своего профиля, затем перейти в «Настройки>> Общие и найти раздел «Файлы», прокрутив страницу вниз. Наконец, используйте выпадающее меню, чтобы выбрать между параметрами «Teams», «Настольное приложение» и «Браузер».
Кроме того, пользователи могут вручную выбрать целевое приложение для просмотра или редактирования определенного файла Office, не изменяя настройки по умолчанию. Для этого перейдите к файлу и выберите меню «...». Оттуда щелкните опцию «Открыть», а затем выберите любое целевое приложение из списка. В меню также есть возможность изменения приложения по умолчанию, используемого для открытия файлов Office.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 1
Гостей: 28
Роботы: Google
box710
Пользователей: 1
Гостей: 28
Роботы: Google
+1Новостей: 13536
+0Комментариев: 39453
+0Пользователей: 10076