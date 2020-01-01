Microsoft обновила приложение To Do для iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:29
- Просмотров: 0
Компания Microsoft обновила приложение To Do для iOS до версии 2.49.
Вот список новых функций:
• Microsoft добавила средство выбора хэштегов. Теперь вы можете быстро добавлять хэштеги к своим задачам. Microsoft исправила некоторые ошибки, связанные с вложениями и значками приложений;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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