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Microsoft обновила приложение To Do для iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:29
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft обновила приложение To Do для iOS до версии 2.49.

Вот список новых функций:

• Microsoft добавила средство выбора хэштегов. Теперь вы можете быстро добавлять хэштеги к своим задачам. Microsoft исправила некоторые ошибки, связанные с вложениями и значками приложений;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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