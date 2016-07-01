Microsoft Teams имеет около 250 миллионов активных пользователей в месяц
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:55
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Компания Microsoft объявила о своей прибыли за 4 квартал 2021 финансового года, которая превзошла оценки аналитиков и составила $46.2 млрд, что на 21% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост был поддержан сильными исполнителями в облачных и продуктивных предложениях компании. За весь 2021 финансовый год выручка компании составила $168.1 млрд, что на 18% больше, чем годом ранее. Как обычно, генеральный директор Сатья Наделла провел веб-трансляцию о доходах, чтобы рассказать об основных моментах и предоставить более подробную информацию о цифрах, которую кратко изложил корпоративный вице-президент Microsoft по коммуникациям Фрэнк Шоу в своём Twitter-аккаунте.
В рамках этой веб-трансляции Сатья Наделла объявил, что платформа Teams теперь имеет около 250 миллионов активных пользователей в месяц. В последний раз компания предоставляла статистику для этой платформы во время последней веб-трансляции о доходах, где подробно описывалось ежедневное количество активных пользователей, которое составляло 145 миллионов. Хотя переход на MAU значительно увеличивает количество, компания не предоставила информации о том, как определяется эта цифра. Поскольку платформа Teams входит в коммерческие подписками на Office, рост количества подписчиков в Office способствует росту использования Teams.
В дополнение к цифре в четверть миллиарда, Шоу сказал, что существует около 80 миллионов активных пользователей телефонов Teams, при этом количество звонков «превышает 1 миллиард» за один месяц. Что касается внедрения в крупных организациях, Шоу говорит, что 124 организации имеют более 100000 пользователей в Teams, добавляя, что около 3000 «имеют более 10000 пользователей».
Across @Microsoft365, we’re seeing double digit year-over-year seat growth in every segment – from frontline and small business, to enterprise.— Frank X. Shaw (@fxshaw) July 27, 2021
Быстрый рост Teams дополняет постоянно растущую базу подписчиков Microsoft 365. Кроме того, совместимость с другими сервисами, такими как Dynamics и SharePoint, принесла компании большую пользу, рекламируя Teams как универсальное решение для совместной работы, чего, по словам компании, не хватает конкурентам.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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