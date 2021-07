Outlook в Интернете получает панель My Day для удобного доступа к календарю и списку дел

Microsoft объявила о развертывании боковой панели My Day в Outlook в Интернете, в которой размещены представления «Список дел» и «Календарь», что позволяет пользователям не только просматривать электронную почту, календарь и задачи To Do на одной вкладке рядом друг с другом, но и создавать быстрые напоминания или задачи, перетаскивая электронные письма. Хотя в прошлом списки OneNote и To Do были доступны на аналогичной боковой панели, раздел My Day содержит больше функций и лучшую интеграцию.При перетаскивании писем в раздел «Задачи» на панели автоматически создается элемент To Do для этого электронного письма со ссылкой на него для справки при использовании службы вне браузера. Задачи, созданные с помощью этой функции, будут отправлены в список задач по умолчанию в To Do. Однако у пользователей есть возможность выбрать другой список на боковой панели и перетащить электронные письма в эти списки.В дополнение к функции перетаскивания, в разделе To Do можно просто добавлять новые элементы с помощью текста и перемещаться по различным спискам, созданным пользователями. Хотя в настоящее время, похоже, нет способа устанавливать напоминания и тому подобное, пользователи могут перейти к полноценному веб-приложению To Do для детальных настроек. Тем не менее, простой интерфейс — это отличный способ создания задач, получения к ним доступа и управления ими, не выходя из веб-приложения Outlook.Как и в случае с To Do, пользователи также могут создавать события и блокировать время в календаре на вкладке. Эта функция отображает список предстоящих событий на следующие три месяца и позволяет перемещаться по календарю для добавления новых событий или напоминаний. Еще одна отличная функция — это возможность выделения текста в электронном письме, создания для него задачи и его редактирования в боковой панели, все на одной вкладке.Добавление панели My Day может быть полезно для тех, кто активно использует Outlook в Интернете, давая им быстрый и простой способ управления списками дел, создания собраний и многое другое на одной вкладке. Компания сообщает, что функция My Day также развертывается на портале Office.com. Хотя об этой функции было объявлено вчера, некоторые пользователи, возможно, уже заметили, что она появилась у них.Узнать другие подробности можно здесь