Microsoft Teams получит возможность автоматического удаления записей собраний в сентябре
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:04
- Просмотров: 107
Microsoft Teams получит новую функцию, которая автоматически удаляет записи собраний из облака через определенное время. Опция автоматического истечения срока действия в настоящее время находится в разработке, и она начнет развертываться в конце сентября, согласно Центру администрирования Microsoft 365.
В настоящее время записи собраний Microsoft Teams хранятся бессрочно, и ИТ-администраторам необходимо вручную удалять эти файлы, чтобы уменьшить беспорядок в хранилище. Эта функция автоматического истечения срока действия позволит ИТ-администраторам устанавливать дату истечения срока действия для записи файлов, хранящихся в SharePoint или OneDrive, по истечении заданного периода времени. ««Новые записи автоматически истекают через 60 дней после того, как они будут записаны, если не будет предпринято никаких действий. По умолчанию был выбран 60-дневный срок, так как в среднем для всех арендаторов большинство записей собраний больше не просматриваются через 60 дней», - пояснила компания.
Конечный пользователь получит уведомление по электронной почте, когда запись собрания будет удалена из облака. Однако администраторы Office 365 или пользователи с разрешениями на редактирование/удаление смогут получить этот файл в течение 90 дней. Имейте в виду, что это изменение будет применяться только для всех новых записей собраний и не повлияет на существующие записи собраний.
Microsoft отметила, что эта функция должна помочь ограничить объем хранилища, который записи Microsoft Teams используют в OneDrive или SharePoint. Однако администраторы Office 365 смогут при необходимости продлить срок действия по умолчанию на уровне клиента. Это изменение можно выполнить с помощью портала администратора (когда-то доступного) или сценариев PowerShell, и вы можете найти дополнительную информацию на этой странице поддержки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Google Yandex
+4Новостей: 13549
+0Комментариев: 39453
+0Пользователей: 10077